America tv en vivo por internet

1942 se remontan la primera cadena radial de capitales privados, la Compañía Peruana de Radiodifusión, S.A.

En las cuales los propietarios eran:

 José Bolívar

 Jorge Karković

 Antonio Umbert.

Están formadas las cadenas por:

 Radio Lima

 Radio América

 Radio Callao

 Radio Miraflores

 Radio Goicochea

 Radio Delcar

 Radio Universal

 Radio Continental de Arequipa

 Radio Huancayo

 Radio Huánuco

 Radio Cuzco (todas desaparecidas). Su lema, era La organización de radio más poderosa de la costa del Pacífico Sur.



principales emisoras de la red eran Radio Lima y Radio América.

1943 y 1945, hubo varios cambios en la empresa. Radio Miraflores y Radio Callao en las cuales se separan de la red, Radio Lima sería vendida a los hermanos Aramburú; Bolívar y Karković se retiran de la compañía en 1944, Radio América pasaría a manos de Antonio Umbert y Nicanor González Vásquez, y Radio Goicochea sería vendida a Genaro Delgado Brandt quien, luego, relanzaría la estación como Radio Central.

Asi este canal de television llamado américa televisión en 1955, Nicanor González y Antonio Umbert obtuvieron una licencia para explotar la frecuencia 4 de la banda VHF (canal 4). Los equipos fueron adquiridos de la Radio Corporation of América, mientras que la ayuda técnica y de producción fueron adquiridos de la NBC

15 de diciembre 1958, se emitió por primera vez América Televisión la cual su debut era Radio América TV Canal 4 en lima. En la inauguración se contó con la presencia del Presidente de la Republica Manuel Prado Ugarteche, y con cantantes criollos e artistas internacionales. Luego se emitió la película”Sólo los ángeles tienen alas” con Cary Grant y Rita Hayworth. Su primera trasmisión fue un partido de Futbol desde el Estadio Nacional. En 1959, se produjo el primer programa de ficción de la televisión peruana.

1. ETAPA 1960

El canal se renueva con nuevos equipos, con un sistema de grabaciones de videos, en la cual se puede ampliar las programaciones a las ciudades del interior. Inicia su primera expansión en Huacho al norte de lima luego con completas estaciones filiales como el: Canal 6 en Arequipa, Canal 6 en Trujillo, Canal 2 en Piura, Canal 4 en Chiclayo estos canales cuentan con estudios y paneles artístico y/o periodismo propio.

Estuvo formado en esta época por los hermanos mexicanos: Rodolfo y Ramón Rey conocidos como Cachirulo y Copetón. En los programas infantiles estuvo Johnny Salim, conocido como el Tío Jhonny. En los demás programas variedades y concursos se destacaban: Kiko Ledgard, Luis Angel “Rulito” Pinasco, los noticieros estuvieron a cargo por Arturo Pomar. 1969 el canal estrena un nuevo logo. Hitos aquellos fueron trasmisiones en vivo de la llegada del hombre a la luna. En buenos Aires el encuentro de fútbol entre Argentina y Perú donde clasifico en México 1970.

2. ETAPA 1970

Luis Ángel Pinasco renueva una productora en la cual se encargaría de todas las trasmisiones de los partidos Selección Peruana de Fútbol los cual el canal recibe los derechos de emisión de la Copa Mundial de Fútbol México 1970. También emitirá el Mundial de Alemania 1974

En el área de entretenimiento integra el humorista: Tulio Loza. En los programas de durnos Carmela Rey y Linda Guzmán. En la sección informativa integra: Sonia Oquendo y se agrega en el noticiero un segmento en quechua.

1974, el 51% de las acciones es encabezada por Juan Velasco Alvarado. En 1977 Pablo de Madalengoitia inicia un programa de concurso millonario quienes respondan las preguntas, el canal anuncia su nueva imagen dominándose “América Televisión” 1978 se trasmite a color la emisión en vivo los partidos del Mundial de Futbol Argentina en lima y/o provincia del país.

3. ETAPA 1980

Los canales de televisión vuelven a competir líberamente. 1982, Tulio Loza obtiene existo. Pablo de Madalengoitia consolida su programa de concurso en la cual aumento 25 millones de soles. 1983, Eduardo Lores inicia un programa cultural “Luces de la ciudad” En 1984 se inicia los programas Hola Yola, Los Detectitlocos, sábados de Belmont enhorabuena con Jorge Henderson. En el trascurso de los años también se inicia con series animadas como La abeja Maya, Los Pitufos, He Man, Mi Pequeño Pony, Kissyfur, Las Aventuras de Gigi y Thundercats llegaron a conquistar a la teleaudiencia infantil. A pesar que pasaban la telivesora por malos momentos económicos los trabajadores inician una huelga por pagos. Luis Ángel Pinasco y Sonia Oquendo obtienen gran éxito en su programa. América Televisión trasmite cada partido de la Selección Nacional de Voleibol. Los juegos olímpicos de Seúl 1988 se logró conseguir la medalla de plata. El 15 de diciembre 1988 aniversario del canal 30°, se inaugura el canal 4 en Barranco, presencia de autoridades, artistas y/o empresarios.

ADMINISTRACION CROUSILLAT (1994-2002)

Desde 1989 y 1991 el canal fue adquirió gradualmente por la Sociedad Anónima de Administración y Gerencia (SAAG) conformados por varios grupos empresarios en la cual tenemos la familia Miro Quesada, el Banco Wiese llamado (banco Scotiabank) etc. Con el objetivo de apoyar el FREDEMO en las elecciones generales 1990. Las telenovelas mexicanas ocupan una gran parte de la programación. La televisa en 1992 obtuvo el 42% de América Televisión con acuerdo con SSAG, que contraloría el canal. El ámbito informativo se posiciona los periodistas Pablo Cateriano y Claudia Doig, en los noticieros primera plana y América Noticia junto a Federico Salazar y Sol Carreño. Sección humorística Tulio Loza, 1993 nueva programación de tulio de América a Cholocolor en 1997, se rebautiza el Cholo Chow. Gisela Valcárcel firmo un contrato con el canal en la cual conducirá su propio programa al mediodía, 1993 y1997 consistía en concursos telefónicos y entrevistas a celebridades nacionales e internacionales. 1994 José Enrique Crousillat empresario cercano a Azcárraga se volvió administrador de América Televisión en la se mantiene la afiliación con Televisa por 10 años entre 1996 y 1997 América Televisión llega a primer lugar en audiencia en la cual le llego ganar a su competencia Panamericana Televisión, después de ocuparse el primer lugar de los 35 años, incluido el periodo entre 1999 a 2004. En 1997, se funda la productora de telenovelas y películas América Producciones propiedad de Crousillat. 1995 ámbito infantil de Karina Rivera y Ricardo Bonilla programa infantil Karina y Timoteo, se estrena un programa llamado el show del chavo, Gatos Samurai, Los Caballeros del Zodiaco, Sailor Moon, Dragon Ball etc. También logra el éxito con el programa entre 1991 y 1999 de entretenimiento La Chola Chabuca conducido por Ernesto Pimentel.

En 1998 se estrenó Laura en América, asido un programa polémico y controversial de todo el canal fue emitida en 1998 hasta el 2001 conducida por Laura Bozzo

CRISIS INSTITUCIONAL QUE LLEGO SUCEDER EL CANAL (2002-2003)

 Después de los valdiviedeos y el final del gobierno de Alberto Fujimori quedo mal parado el canal ante la ciudadanía haberse descubierto que uno de los administradores era sobornado.

 José Enrique Crousillat fuga con José Francisco Crousillat Carreño a argentina.

 Se posicionan como administradoras las hijas de José Enrique Cousillat en el año 2002 María Soledad Cousillat Carreño como presidente y el chileno Marco Assadi como el gerente.

 América Televisión pierde el primer lugar de sintonía y pasa ser el tercero en audiencia frente a su rival Panamericana televisión.

RENOVACION DEL CANAL (2003-2010)

El grupo plural TV (El Comercio y la Republica) deciden comprar la deuda de los acreedores del canal América a nivel nacional con un nuevo logotipo (América, siempre en tu vida hasta el 2016) el Spot del 2000 al 20002 de América es parte de tu vida influye una cantidad de dinero la cual invierte para lograr su objetivo y a la vez renovar la presentación de la Televisa en el País.

Eric Jurgensen, la nueva administración lo contrata para que asuma el cargo de Gerente General y Director del Programa, aproxima más de 25 años de experiencia en el manejo y dirección de canales TV fue encargado de relanzar televisoras en Bolivia y Paraguay.

El programa empieza a tomar ventajas en finales del 2008 e inicios del 2009, durante el periodo de febrero a julio, algunos de los rostros conocidos del canal ante citado ser parte de América Televisión eran los siguientes artistas:

Guillermo Rossini, Fernando Armas y Hernán Vidaurre, conductores de noticiero durante un año.

America television en vivo

Bruno Pinasco, presenta el programa Cinescape, Genaro Delgado Prker quería obtener la parte de cisnecape a su nombre, pero a la vez le debían dinero.

Raúl Romero, conducia el programa de Habacilar su término fue en el año 2011.

El elenco televisa 1000 Oficios encabezado por el productor Efraín “Betito” Aguilar, guionista José “Gigio” Aranda responsable del éxito teleserie.

2004 Aranda responsable de la serie televisa América Televisión denominada “Así es la vida” Adolfo Chuman se incorporó al programa en el 2006 en el papel de Roberto Sánchez “el gato” “Así es la vida” duro hasta el año 2008, en el 2009 su remplazo hasta el 20016 era “Alfando hay sitio” 2017 “De vuelta al barrio”

4. ETAPA 2010

Se llevaron a lanzar los programas tales como: Al fondo hay sitio, Lima Limón, El gran show, Domingo al día, América Noticias Edición Dominical. En 2011, América eleva su porcentaje de producción nacional. Programas como Al fondo hay sitio, Habacilar, Lima limón, Recargados de risa, El reventón de los sábados, América Kids, La AKdemia, Cinescape, TEC y El gran show regresan por una nueva temporada. Nuevas series y miniseries como Tribulación, Yo no me llamo Natacha y Gamarrahacen su debut, mientras que el millonario remake de la novela La Perricholi hizo lo mismo a mediados del año. Para la temporada de verano, Erick Elera y Nataniel Sánchez tuvieron a su cargo Very Verano Habacilar. Se sustituyendo a El Gran Show, Johanna San Miguel regresó a las pantallas de América con Minuto para ganar y luego, ante la renuncia de Laura Huarcayo, la nueva conductora de Lima Limón. la noticia más grande fue la incursión del renombrado chef Gastón Acurio con la serie de telerrealidad MasterChef Perú, se transmitian los domingos a las 6:30pm.

Se estrena en el 2012 el programa Dos sapos y una reina conducido por Maju Mantilla, Operación triunfo por Gisela Valcárcel y Dos para las siete por Mathias Brivio y Johanna San Miguel. Se añade el renombramiento de los programas sabatinos El reventón de los sábados y Recargados de risa como Súper sábado y Risas de América

El ex empresario del canal. José Enrique Crousillat, anunció que vendería sus acciones del canal al Estado peruano. Luego, el 10 de julio de 2012, el juez Daniel Morales Córdova aceptó la solicitud de Crousillat que le devolvería la administración del canal 4 de Lima.

27 de julio de 2012 se emitió la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, cerca para culminar la ceremonia, el canal interrumpió la transmisión para dar paso al programa juvenil Esto es guerra. Se desató críticas severas hacia el canal por parte de los televidentes. Gonzalo Núñez pidió disculpas a los televidentes diciendo que fue interrumpido por razones ajenas. No fue transmitida la quema de la antorcha ni el concierto de Paul Mc Cartney. América Televisión se vio forzada a pedir disculpas públicas por la intervención de Indecopi, quienes solicitaron al Ministerio de Transportes y Comunicaciones que se tomen acciones legales contra el canal. Horas después de la clausura de los Juegos Olímpicos Londres 2012, el canal retoma su programación habitual y renueva su imagen corporativa con nuevo paquete gráfico, junto con el anuncio de la miniserie La faraona que se estrenó el 27 de agosto de 2012.

Se anunció el regreso de El gran show conducido por Gisela Valcárcel el 25 de agosto de 2012, luego de la finalización de Operación triunfo el 18 de agosto de 2012. La renovación de temporada del Gran Show fue aprobada ya que OT Perú sufría de baja audiencia.

En noviembre de 2012, América Televisión se convierte en la primera empresa televisora embajadora de la Marca Perú, debido a la transferencia de acciones de José Enrique Crousillat al Estado peruano.

América Televisión forma una alianza en el 2011, con Del Barrio Producciones para la transmisión y coproducción de series para el canal. La primera producción tras el acuerdo fue Yo no me llamo Natacha, cual fue emitida con dos temporadas previo al regreso de Al fondo hay sitio, se estrenó Mi amor el wachiman con tres temporadas, en 2015 se produce la primera telenovela peruana hecha luego de varios años, Amor de madre. Después de este éxito, En 2013 la televisora lanzó Fusión, un canal por suscripción dedicada a la gastronomía peruana, el cual fue cerrado en 2015.

América Televisión en el 2014 adquirió los derechos de transmisión de los partidos de la Copa Movistar después de 12 años de perder los derechos. El canal tuvo la licencias en alianza con Gol Perú y Movistar TV Perú para emitir dos a tres partidos a la semana, con prioridad en equipos de Lima. En 2017, los derechos fueron adquiridos por Latina Televisión

En 2015, compra un terreno de 32 000 m² el canal en Pachacámac que alberga cuatro estudios que funcionan con luz natural, junto con equipamiento capaz de grabar en HD. 2016, América forma una alianza con el Grupo ATV en respuesta a Latina Televisión por agruparse con Panamericana.

El 24 de junio de 2016, se inaugura los Estudios América en el distrito de Pachacamac, al sur de Lima.

Sociedad Nacional de Radio y Televisión y de la Organización de Televisión Iberoamericana América.

Desde el 22 de febrero de 2018, Grupo Plural TV y Canal N son encargados comerciales de la cadena de televisión por cable Discovery Networks

El 31 de marzo de ese mismo año, Eric Jurgensen dejo el puesto de “Gerente General y Director de Programación” para pasar a ser asesor en “Contenidos y Programación.” En su remplazo, Pablo Massi paso a ser el nuevo gerente general.

El domingo 6 de mayo de 2018, América Televisión cambia la relación de aspecto del canal en resolución estándar de 4:3 a 16:9 y pasa a reescalar la programación de la señal en alta definición directamente, dejando de usar la variante del logo con el texto “HD” que se usaba en la señal mencionada para diferenciarla con la señal estándar.

El 10 de setiembre nace un nuevo canal llamado América Next que remplazara a NexTV, luego del acuerdo comercial que mantienen con Grupo ATV, el cual emitirá series, novelas, noticieros e programas antiguos de América Televisión.

EN ADMINISTRACION:

• Nicanor González y Antonio Umbert (1958-1974)

• Telecentro (propiedad del estado) (1974-1980)

• Nicanor González y Antonio Umbert (Hijos) (1980-1991)

• Sociedad Anónima de Administración y Gerencia (Administradora de Fondos de Inversión) (1989-1993)

• Televisa (1993-1994)

• Peruvisión S.A. (propiedad de la Familia Crousillat) (1994-2002)

• Junta de acreedores (2002-2003)

• Plural TV (conformado por los diarios El Comercio con el 70% y La República con el 30%) (2003-actualidad)

EN EL DIRECTORIO TENEMOS:

• Luis Miró-Quesada Valega, presidente

• Pablo Llona García Miró, vicepresidente

• José Antonio Miró-Quesada Ferreyros, director.

• César Pardo-Figueroa Turner, director.

• Martha Meier Miró-Quesada, directora.

• María Eugenia Mohme Seminario, directora.

• José Samanez Acebo, director.

• Gonzalo de las Casas Salinas, director.

• Manuel García-Miró Bentín, director.

LECTORES ACTUALES:

• Mario Jiménez (desde 1993)

• Junior Vásquez (desde 1993)

• Sonia Torrejón (Prensa, desde 1986)

• Javier Gutiérrez Caballero (Prensa, 2012-2016)