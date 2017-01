Como muchos sabréis el backgammon es uno de los múltiples juegos a los que se puede apostar en un casino online. Así que si queréis comenzar a jugar a este juego pero no sabéis cómo funciona, no os preocupéis. Hoy en Apuestas al día os vamos a enseñar cómo jugar al backgammon.

Cómo jugar al backgammon

El backgammon es un juego pensado para que jueguen dos personas. Se juega en un tablero compuesto por 24 casillas, cada casilla estará separada en cuatro partes de seis casillas cada una, con dos dados- que irán del 1 al 6- y 15 fichas por jugador.

La finalidad del backgammon no es otra que conseguir llevar todas las fichas hasta el tablero. Una vez están allí, habrá que sacarlas siguiendo las normas del juego, de tal modo que ganará aquel jugador que saque primero todas la fichas del tablero.

El tablero

A simple vista puede parecer que estamos ante un tablero complicado de jugar ya que es totalmente diferente al resto de tableros que estamos habituados a ver. No obstante, has de saber que las primeras seis casillas del tablero -por la parte derecha- serán el tablero del jugador y las seis siguientes corresponderán con el tablero exterior de jugador.

Si mantenemos el sentido de las agujas del reloj nos encontraremos con el tablero exterior del rival. Estas casillas estarán justo enfrente de vuestro tablero exterior. En cuanto al tablero del rival, estará también situado frente al vuestro.

Respecto a las fichas iniciales, tendréis que colocar dos fichas en la casilla 24 -que corresponde con el tablero de vuestro oponente-, cinco fichas en la número 13 -que será el tablero exterior del rival-, tres más en la casilla número 8 -vuestro tablero exterior- y cinco fichas en la casilla número seis, que será vuestro propio tablero de juego.

Reglas del juego

En primer lugar, cada jugador deberá tirar un dado. De tal modo que aquel que obtenga la puntuación más alta moverá su ficha primero y sumará la puntuación obtenida en el lanzamiento sobre la de su rival. Tras la primera tirada, jugaréis con los dos dados a la vez.

Otra de las reglas que hace referencia a las tiradas de los dados es que la puntuación obtenida se suma por separado. O lo que es lo mismo, si sacáis un 2 y un 5 una ficha podréis moverla dos posiciones y la otra cinco. En el caso de que al lanzar los dados los dos obtuvieran el mismo número, podríais mover el doble de la puntuación obtenida.

En cuanto al movimiento de las fichas, éstas sólo pueden moverse las casillas abiertas. Estas casillas son cualquiera que no tenga dos o más fichas de vuestro rival. En el caso de que los dos números extraídos en el lanzamiento os llevara a casillas cerradas, perderíais el turno.

En el momento en el que ya tengáis las 15 fichas en vuestro tablero de jugador tendréis que comenzar a sacar las fichas. Para ello, tendréis que extraer con los dados el número correspondiente a la casilla donde tengas las fichas. O lo que es lo mismo, si sacáis un cinco, puedes sacar una ficha de la casilla número cinco.

Si no tienes fichas en dicha casilla por los dados puedes sacar una ficha de una casilla superior o, en el caso de que no la haya, de la casilla más alta. Pero recordad que no estáis obligados a sacar ficha con cada tirada ya que podréis moveros por el tablero también libremente.