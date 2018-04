Cristiano hizo un golazo de ‘chalaca’, rompió invicto de la ‘Vieja’, batió records y es el ‘papá’ de ‘Gigi’: 9 goles en 11 tiros

En agosto del año pasado, durante la ceremonia del sorteo de la Champions, le preguntaron a Cristiano Ronaldo sobre su mejor gol. El luso, entre risas, contestó: “El último que le anoté a este ‘viejito’”, refiriéndose a Gianluigi Buffon quien estaba a su lado, por el que le marcó en la última final de Cardiff (4-1). Pero allí ‘CR7’ solo se vacilaba, sin pensar que su ‘decla’ iba a ser reemplazada. Porque con la ‘pepaza’ de ‘chalaca’ que le marcó ayer (63’), y sabiendo que el ‘1’ se retiraría a final de temporada, ya no tendrá mejor chance para hacerle un tanto más bravo. El ‘7’ se suspendió en el cielo de Turín, testigo de que la ‘Vieja’ no perdía ante los merengues desde hace 56 años, para firmar su ‘paternidad’ ante ‘Gigi’: nueve ‘pepas’ en 11 disparos (teniendo en cuenta las últimas seis temporadas). Antes, a los 3’, ya había adelantado al Madrid, en su gol más rápido en el torneo.

¡Eres abusivo! Aparte de que acabó con el invicto de cinco años de la ‘Vieja’ como local en Europa (en 25 partidos), ‘CR7’ es el primero en marcar en 10 duelos al hilo en la ‘Orejona’ (superó a Ruud van Nistelrooy). La cereza de la torta fue su asistencia para Marcelo (72’), quien sentenció el 3-0. Y está por ‘bajarse’ a otro ‘1’ histórico: con 98 duelos, igualó a Iker Casillas con más presencias en Champions. Encima, los hinchas de la ‘Juve’ lo despidieron entre aplausos. “Doy gracias, nunca me había pasado”, dijo ‘CR7’. Con un pie en ‘semis’, el Madrid piensa en el ‘tri’.

No marcaba de visita desde 2015 Marcelo ‘mojó’ afuera Pese a que Marcelo a menudo aparece en la foto de los festejos de los goles del Madrid, había perdido la costumbre de ‘vacunar’. Más aún cuando se trataba de la Champions: sumaba solo una ‘pepa’ en los últimos 32 partidos. Ese tanto había sido ante PSG (en la ida de los octavos), y jugando en el Bernabeú. Pero de visita, su situación preocupaba: no marcaba desde agosto del 2015 (a Galatasaray, en Turquía), precisamente, su última ‘pepa’ antes de ‘mojar’ a los parisinos. Por ello ayer, tras ‘vacunar’ a la ‘Juve’, el zurdo estalló de felicidad en su festejo. “Fue un lindo gol, pero no supera al de Cristiano. Fui opacado”, dijo, entre risas, el brasileño.

Tres años sin perder en Champions Carvajal es el amuleto Para Zinedine Zidane, Dani Carvajal es inamovible en el ‘once’ del Madrid. Pero además de su buen rendimiento, también le trae buena suerte cada vez que pisa el ‘verde’. Y más aún cuando le toca jugar Champions. Ayer, el lateral sumó 25 partidos sin perder en la ‘Orejona’, superando los registros de Nani y Patrice Evra. Su última derrota fue, precisamente, ante Juventus (2-1, en mayo del 2015). Así, ‘Carva’ ya lleva tres años sin caer en la ‘Orejona’. Increíble, ¿no? “Si queremos ganar este torneo, siempre hay que estar a este nivel. Es el único camino”, indicó Dani, quien alabó a Cristiano: “Es un orgullo jugar con él”, finalizó.

Isco sigue ‘on fire’ tras su triplete ante Argentina: dio una asistencia y acertó en todos los pases que dio

Tras su hat-trick ante Argentina, la semana pasada, Isco se armó de valor y se la mandó a Zinedine Zidane. “Lopetegui (técnico de España) me demuestra confianza con minutos y partidos. En el Madrid no la tengo”, aseguró. De inmediato, la prensa española se le fue encima a ‘Zizou’, teniendo en cuenta que el malagueño es la esperanza de la ‘Roja’ para Rusia. Para calmar los ánimos, el francés lo mandó al ruedo ante Juventus. ¿Le rindió? Aparte de dar una asistencia, para el primer gol de Cristiano, Isco fue el único jugador que acertó en todos los pases (54) que dio. Por ello, se ganó los elogios de algunos de sus compañeros. “Hizo un gran partido. Está en un nivel increíble”, dijo Dani Carvajal. Incluso, hasta el mismo Zidane le dedicó unas palabras. “Es un futbolista que siempre quiere jugar. Los 10 a 15 minutos que estuvo detrás de Cristiano lo hizo fenomenal. Lo felicito”, declaró el francés, quien ha utilizado a Isco en 38 partidos esta temporada (27 como titular). A ver si este domingo, cuando el Madrid reciba al Atlético en el derbi madrileño, Zidane vuelve a confiar en él. Igual, parece que ya lo convenció: “Siempre quedo satisfecho con Isco”, finalizó. Ojalá no quede en palabras…

Lo puso al nivel de Maradona y Pelé ‘Gigi’ ni se picó con ‘CR7’ “Mi sueño de la Champions no es posible porque el mejor lo impide”. Con 40 ‘cheques’ y cerca del retiro, Gianluigi Buffon se confesó tras la caí- da. Más allá de que ‘CR7’ aumentó ese duelo que tienen en la Champions (ocho goles en los últimos seis partidos), el italiano le guarda respeto. “Es un jugador de un nivel extraordinario. Inventa, evoluciona y no parece tener fin. El valor de Cristiano es comparable a Maradona, Pelé y Messi”, señaló ‘Gigi’, quien parece que ya tiró la toalla para la vuelta del miércoles. “Será difícil la remontada. Real Madrid es candidato al título”, confesó el ‘1’, quien nunca levantó la ‘Orejona’.