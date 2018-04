El ‘Capitán Futuro’ Tapia habló de la cercanía del grupo con Benavente: “Él sabe que lo queremos y tiene amigos”

A los 16 años, cualquier chico tiene el sueño de hacer una pared con Paolo Guerrero o Claudio Pizarro, pero no de agarrarlo a zapatazos. En 2013, a Sergio Markarián en la Videna ese detalle fue lo que más le llamó la atención de Renato Tapia. “No tiene vergüenza de pegarle una patada a Pizarro y Guerrero. Me vuelve loco, Renato Tapia”, contó por aquel entonces el ‘Mago’. Sacando lustre al apodo, el DT adivinó que aquel muchacho, cinco años después, se convertiría en la voz de toda la selección absoluta. Claro, en tiempos donde se continúa hablando de ‘argollas’ contra Cristian Benavente, el ‘Capitán Futuro’ salió al frente. “Sabe que lo queremos. Eso a mí sí me molestó y me fastidió y Cristian sabe que en el grupo tiene muchos amigos. Es un tema cerrado y él sabe que no hay que hacer caso a eso y hay que mantenernos unidos”, dijo en RPP. El volante de Feyenoord continuó mostrando su incomodidad: “Hubo mucha ignorancia. Se dijeron cosas que no tienen nada que ver con la situación. Me dio un poco de cólera porque estamos haciendo las cosas bien y merecemos este éxito”.

Ya espera al ‘capi’ No estuvo frente a Colombia, tampoco en la fecha doble con Nueva Zelanda, ni siquiera con Croacia e Islanda, y sin embargo nos fue bien. Pero Renato siente que ya es momento de tenerlo en la cancha. Sí, se refirió a Paolo Guerrero. “Más que como jugador, lo vemos como persona y esto lo perjudica. Ojalá se resuelva lo antes posible”, comentó.

Alentarán en Rusia, más de 30 mil peruanos La FIFA informó ayer que ya vendió 1.7 millones de entradas para el Mundial, al cierre de la segunda fase de acceso a los boletos. Y la buena noticia es que la ‘12’ peruana está respondiendo. Es el sétimo país con mayor compra, con 9.962 entradas. El total es de 31,712. Ojo, en Perú 100 mil 256 hinchas solicitaron sus boletos para el Mundial.