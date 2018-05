Guerrero cumplió su sanción y podría jugar este domingo con el ‘Flamengo’. “Él viene entrenando bien”, dijo el DT Barbieri

A las afueras de Río de Janeiro, está el complejo Nido del Urubu. Por lo general, el primer equipo de Flamengo siempre entrena en dichas instalaciones. Y Paolo Guerrero, a pesar del castigo de la FIFA, también lo hacía, aunque en un horario distinto al de sus compañeros. “Disparar al arco y no tener portero. ¿Sabes qué es esto? Es lo peor que me ha pasado en la vida”, dijo el ‘Depredador’ el 11 de diciembre en O Globo. Por ese entonces, el ‘9’solo se ponía a punto junto a un preparador físico. Tanto esfuerzo valió la pena. Mauricio Barbieri técnico del ‘Mengao’ tiene claro que podría utilizar al atancante este domingo, cuando enfrenten al Inter por el Brasileirao. “Él viene entrenando bien, si está en condiciones de jugar, evaluaremos si vale la pena llevarlo el domingo al Maracaná”, mencionó el DT. Es decir, Guerrero tiene ocho partidos para llegar al 100% al Mundial de Rusia. Encima, su valor agregado es que siempre trabajó a buen ritmo. Incluso, hasta viajó a Buenos Aires. “El juicio es importante no solo para Guerrero, sino también para nosotros. Vamos a ver cómo las cosas suceden y cómo él vuelve de viaje. No es uno simple. Tenemos que ver cómo se presenta Paolo a su regreso de Europa”, agregó Barbieri, quien ya lo quiere en su pizarra.

Con el ‘Mengao’ renovación es casi fija Mientras Palmeiras negaba cualquier interés por Paolo Guerrero, el medio brasileño Globo Esporte confirmó que todo está listo para que el ‘9’ renueve con Flamengo, por lo menos, por los próximos dos años. Esa es la intención de la directiva del ‘Fla’, tomando en cuenta que el vínculo con el ‘Depredador’ termina el próximo 10 de agosto. Ahora, se sabe que por el lado del atacante buscan que se extienda por tres temporadas. Es un hecho que seguirá en Río de Janeiro.

“La defensa de Paolo fue impecable” El abogado de la Agremiación de futbolistas, Johnny Baldovino, considera que después de la defensa que tuvo Paolo Guerrero en el TAS, existe solo un 2% de probabilidades de que le aumenten la sanción. Como experto en este tipo de casos, Baldovino aseguró que la defensa del ‘Depredador’ “no solo fue impecable, sino excelente. Ahora solo queda esperar el tiempo que se tomará el TAS para emitir su falló final”. De otro lado, dijo que no había manera legal de que la WADA pidiera una medida cautelar en el caso. “Todo se puede resolver en los próximos 30 días”, finalizó.