Juego de Tronos 1ra Temporada

Considerada como una de las más grandes series de televisión de HBO creada por David Benioff y Dan Weiss, basada en la novela del escritor George R. R. Martin (novelas Canción de hielo y fuego). Esta gran producción inicio desde el año 2011, esta gran serie contiene de todo, lucha de poder, violencia, intriga, drama, fantasía y algunas escenas de contenido sexual, por lo que es clasificada para mayores de 16 años.

Todo se inicia en un continente ficticio llamado poniente, formado por 7 reinos, el poder lo posee el rey Robert perteneciente a la casa Baratheon.

El trono de hierro formado por las espadas de todos los enemigos derrotados y fundidos por el aliento de un dragon perteneciente al antiguo Rey Aerys II Targaryen (conocido como el rey loco). Ese trono se encuentra en Desembarco del Rey la capital de los 7 reinos.

El rey Robert se hizo del poder con ayuda de dos grandes casas (los Lannister y la casa Stark), terminando con una dinastía de casi 300 años.

El norte o reino del norte llamado winterfell (invernalia) es resguardado por la casa Stark y por su señor Eddard Stark. Es verdad que hay más casas en el norte pero que le juraron lealtad a la casa stark y al reino total.

Aquí surge la historia de Jhon Snow hijo bastardo de Eddard Stark personaje que tendrá un gran papel en toda la historia.

El reino del norte está limitado por una gran muralla vigilada por la guardia nocturna en castle black, esta muralla fue levantada con hechizos y magia que impedía que criaturas malignas ingresen, criaturas como los caminantes de hielo, los pobladores más contemporáneos creían que la muralla solo se construyó para evitar el paso a los salvajes, pero más adelante se darán cuenta que no es así. Es verdad que Eddard Stark tiene además 5 hijos legítimos (Robb Stark, Sansa Stark, Arya Stark, Bran Stark, Rickon Stark) que también jugaran un importante papel a lo largo de la historia.

La cas Lannister ubicada en Roca Casterly gobernada por su lord Tywin Lannister, considerado como la familia más adinerada en los 7 reinos debido a las numerosas minas en su territorio.

Tywin caso a su hija Cersei con el rey Robert, pero esta mantiene una relación incestuosa y secreta con su hermano mellizo Jamie, fruto de esa relación nació Joffrey Baratheon (un joven sádico y perverso) heredero al trono.

Tambien esta Tyrion Lannister hijo de Tywin, sufre de enanismo suele beber mucho y tener una vida bastante promiscua, es odiado por su hermana y padre ya que al nacer su madre murió. Tyrion además posee una gran inteligencia y astucia, que le servirán para mantenerse vivo y desempañar un gran papel a lo largo de la trama.

Hay un frase que predomina en todo el reino y es “valar morghulis” y significa “odos los hombres deben morir en”. Por lo que no hay que esperar que el personaje más serio, respetable, bueno u honorable sobrevivirá hasta el final.

Definitivamente es una serie excelente que recomiendo verla, ojo pero no en familia.

