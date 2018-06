El jugador de la seleccion peruana Mientras que Jefferson Farfán entrenaba ayer en Schruns con la selección, fue observado detenidamente por un personaje que conoce muy bien.

ver Perú vs Francia en vivo todo por Latina en vivo

Ilya Gerkus, presidente del Lokomotiv ruso, viajó hasta la concentración bicolor para convertir lo que era un acuerdo de palabra en algo totalmente real. Y todo salió tal como lo planeó. Minutos más tarde, el club ruso anunció vía sus redes sociales que tiene Jeffry para rato: el delantero peruano volvió a decir que sí y extendió su contrato hasta el 2020. Infla el pecho Tras estampar su firma, la Foquita dijo estar muy contento porque el club apostó por él y lo ayudó a cumplir su sueño.

Una Copa de Rusia, una Liga de Rusia, muchos goles en mi equipo, y la vuelta a mi selección, me demuestran que no me equivoqué y por ello estoy feliz de renovar con el Lokomotiv y tener la oportunidad de seguir dando lo mejor de mí

señaló. Gerkus, por su parte, solo tuvo palabras de elogio para el jugador de 33 años, que está a puertas de jugar su primera Copa del Mundo.

Farfán se convirtió en uno de nuestros símbolos. Es un líder nato y no tengo dudas de que les dará a nuestros fanáticos muchas nuevas emociones. Le deseo éxitos en el Mundial.

Así, Jefferson llegará al Mundial en un gran momento y, mejor aún, con su futuro arreglado.

Francia el equipo llamado a ganar la copa del mundo y a generar espectáculo en este mundial de rusia 2018.