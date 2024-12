“Una de las experiencias más difíciles”: Laura Philipp sobre su apretado calendario tras el triunfo en el IRONMAN de Niza

Laura Philipp, campeona mundial de IRONMAN, confesó que le ha resultado complicado recuperar la “tensión y concentración” tras su épica victoria en el Campeonato Mundial de IRONMAN en Niza.

La atleta alemana logró uno de los mayores hitos de su carrera al coronarse campeona en la competición de triatlón de larga distancia más importante del mundo en la Riviera Francesa el pasado septiembre. Este triunfo llegó después de tres intentos anteriores en Kona, donde siempre terminó entre las cuatro mejores.

En una carrera perfectamente ejecutada, Philipp se alzó como la vencedora indiscutible tras un intenso duelo con la británica Kat Matthews. Sin embargo, como en el caso de Matthews y otras competidoras, la temporada no terminó allí. Quedaban aún las últimas citas del calendario de la serie T100, lo que Philipp admite que supuso un gran desafío.

“Esto aún no ha terminado”

Philipp decidió no participar en el T100 de Ibiza, que se celebró apenas seis días después de su victoria en Niza. No obstante, compitió en el T100 Lake Las Vegas y en la Gran Final de Dubái, donde finalizó séptima en ambas pruebas, asegurando la misma posición en la clasificación general.

En un video reciente publicado en su canal de YouTube, Philipp reflexionó sobre su temporada y el impacto de su victoria en el IRONMAN de Niza:

“No sabía cómo me afectaría o qué impacto tendría. Lo más notable fue que una gran tensión desapareció de mí, pero el evento en Las Vegas llegó muy pronto después de eso.

“Intenté hacer algunas sesiones de entrenamiento para decirle a mi cuerpo: ‘Oye, esto no ha terminado, todavía hay más por venir’. Pero fue una de las experiencias más difíciles que he tenido en competición.

“Diría que para la final en Dubái logré manejarlo un poco mejor. Pude realizar algunas buenas sesiones porque mi estado físico aún estaba ahí. Sin embargo, lo que realmente resultó complicado fue volver a generar esa tensión y enfoque.

“Además, Niza fue una experiencia tan extraordinaria que será difícil que otro evento alcance ese nivel de emoción.”

Recuperando la motivación

Philipp es entrenada por su esposo, Philipp Seipp, quien fue el artífice de su camino hacia el éxito en Niza, no solo este año, sino también en las temporadas anteriores.

Sobre el apoyo de su equipo, añadió: “Tuve la sensación de que mi equipo y Philipp, antes de Niza, formulamos este objetivo de manera muy clara: todos lo dimos todo y cada uno hizo lo mejor para que fuera posible. Sin embargo, después de eso, el equipo también estaba algo agotado.”

A pesar del agotador final de temporada, Philipp está satisfecha de haber continuado compitiendo y ahora espera con entusiasmo un merecido descanso y una oportunidad para prepararse para los retos de 2025 y más allá.

“Fue genial haber competido en esas carreras y terminarlas, porque creo que son experiencias importantes que también me servirán para el futuro. Estoy muy orgullosa de mi actuación en Dubái; fue un desempeño de alto nivel.

“Este formato de carrera es completamente distinto, con una alineación realmente fuerte. Para destacar en esta modalidad, necesitas enfocarte completamente en ella. Decidí a principios de año participar en esta serie y la llevé hasta el final, cerrando el año más exitoso de mi carrera deportiva.

“Creo que este ha sido el año en el que he competido más veces (nueve carreras). Me mantuve saludable, no estoy agotada, pero espero con ansias mi descanso. Por encima de todo, quiero reflexionar sobre todo lo que he vivido, procesarlo y empezar el próximo año con una motivación renovada.”