El Madrid busca apagar el incendio en Vigo mientras Guti pide a gritos el regreso de Nico Paz

El Real Madrid atraviesa un momento bastante delicado en la liga española y se ha quedado sin margen de error. Tras haber tropezado en sus últimas dos presentaciones, cayendo 2-1 en su visita a Osasuna y sufriendo un duro e inesperado revés por 1-0 en el mismísimo Santiago Bernabéu frente al Getafe, el equipo merengue necesita sacudirse la mala racha de forma urgente. Este viernes, el cuadro blanco viajará a Balaídos para chocar contra el Celta de Vigo. La misión en territorio gallego es clarísima: acortar la distancia de cuatro puntos que le lleva el Barcelona en la pelea por el liderato.

Mente fría en el banquillo Álvaro Arbeloa, quien tomó el buzo del equipo en enero para reemplazar a Xabi Alonso, tiene una tarea bravísima por delante. Aunque a la vuelta de la esquina los espera el Manchester City para abrir su llave de octavos de final de la Champions League, el DT prefiere no mirar más allá del viernes. El historial reciente contra el equipo de Pep Guardiola es intenso, con los madrileños eliminándolos en los últimos dos años, aunque los ingleses ya les ganaron en la fase regular de esta temporada. Sin embargo, Arbeloa cortó de raíz las especulaciones. “En un equipo como el Madrid la derrota siempre es difícil de digerir por la presión, pero ahora mismo solo pensamos en el partido de mañana. Estamos a cuatro puntos, no a dieciocho. Mientras las matemáticas den, vamos a seguir peleando”, sentenció el estratega.

Una revancha pendiente en Balaídos El duelo ante los celestes tiene además un claro sabor a revancha para la Casa Blanca. A principios de diciembre, el Celta dio el batacazo en la capital española al llevarse un tremendo triunfo por 2-0 con un doblete del sueco Williot Swedberg. Aquella fue una noche de pesadilla donde los locales terminaron con tres expulsados: Fran García vio la roja tras el primer gol, mientras que Endrick y Álvaro Carreras se fueron a las duchas en el tiempo de descuento.

Pese a ese tropiezo reciente, la historia general y los números en Vigo juegan a favor de la visita. El Celta no logra hacer respetar su localía ante el Madrid desde el 2014. De hecho, de las últimas once visitas a territorio gallego, los merengues salieron airosos en nueve ocasiones. Una de ellas fue el ajustado 2-1 de la temporada pasada, cuando Swedberg empató temporalmente el gol inicial de Kylian Mbappé, hasta que Vinicius apareció para sellar la victoria. En el recuento histórico de 139 enfrentamientos, los madridistas imponen su jerarquía con 82 victorias frente a las 35 del Celta.

La voz de un ídolo Mientras el primer equipo lucha por estabilizar el barco en La Liga y planifica los grandes retos internacionales que se le vienen, como el Mundial de Clubes, en el entorno madridista ya se debate sobre la confección del plantel y los talentos que dejaron escapar. José María Gutiérrez, el mítico ‘Guti’, soltó una reflexión que hizo eco en las oficinas del club. Al ser consultado sobre qué canterano tenía madera para brillar hoy en el primer equipo, el exvolante no dudó. “Me hubiese gustado ver a Nico Paz”, disparó.

Según el ídolo merengue, el volante argentino armó maletas demasiado pronto. Guti entiende que el chico salió en un momento donde los titulares estaban en un nivel altísimo y el club no paraba de levantar copas, pero considera que la directiva debió tenerle más paciencia. Hoy en día, la abundancia de fichajes extranjeros le cierra las puertas a los chicos de la cantera, algo que en su época era un poco más manejable si se encontraba a un entrenador dispuesto a apostar por las bases.

La explosión en el Calcio Los números en Italia le terminaron dando toda la razón a Guti. Nico Paz se consolidó como una de las grandes revelaciones de la Serie A defendiendo los colores del Como 1907. Bajo la dirección de Cesc Fábregas, quien le armó un esquema netamente ofensivo para que sea el dueño de la pelota, el mediocampista firmó una campaña espectacular anotando 6 goles y repartiendo 9 asistencias en 35 partidos. Esa tremenda regularidad, vital para que un equipo recién ascendido acabara décimo en el campeonato, no solo lo llevó a ser convocado a la Selección Argentina, sino que lo puso de nuevo en la mira de los gigantes de Europa. Hasta una leyenda del calibre de Francesco Totti se rindió ante su talento, asegurando que el chico va camino a convertirse en uno de los mejores futbolistas del planeta.

La operación retorno La tranquilidad para la dirigencia del Real Madrid es que todavía tienen el sartén por el mango. Cuando traspasaron al argentino al Como a mediados de 2024 por 6 millones de euros, fueron astutos y metieron en el contrato una opción de recompra. Las reglas del trato establecen que podían repatriarlo por 8 millones en 2025, la cifra sube a 9 millones para este 2026 y alcanzaría los 10 millones en 2027. Con el nivelazo que viene mostrando y las urgencias de recambio que tiene el equipo, la prensa deportiva da por hecho que Florentino Pérez ejecutará la cláusula este mismo año. El propio Fábregas ya le mandó un mensaje clarito al mercado europeo advirtiendo que, si el Madrid decide no ejercer su derecho, el Como no soltará a su estrella ni por 40 o 50 millones de euros.