Actualidad del baloncesto español y movimientos internacionales

El cuadro merengue logró sacudirse rápidamente el mal sabor de boca que dejó la reciente derrota en el clásico de la Euroliga. En un cotejo que tuvo matices contrastantes, el equipo dirigido por Chus Mateo impuso condiciones y resolvió sin mayores sobresaltos su compromiso en la Liga Endesa, sumando así su cuarta victoria en el torneo local y manteniéndose a la par del ritmo impuesto por el Lenovo Tenerife. Aunque el marcador final sugiere un dominio blanco, el trámite inicial contó una historia diferente, marcada por la incertidumbre defensiva del Madrid y la explosividad del rival.

Durante la primera mitad, el protagonismo recayó casi exclusivamente en Kyle Guy, el talentoso escolta llegado desde Indiana, quien puso en jaque a la defensa madridista. Parecía que el Joventut tenía las herramientas para dar el golpe, llegando a acumular 50 puntos antes del descanso con un despliegue de recursos ofensivos y dominio en los rebotes. Sin embargo, la pólvora de la escuadra verdinegra se mojó drásticamente en el complemento. El equipo, que llegó a liderar por nueve puntos, sufrió un apagón ofensivo notable, anotando apenas 29 unidades en toda la segunda parte, lo que facilitó la remontada de los locales.

La reacción merengue y el colapso visitante

La recuperación del Real Madrid coincidió con el despertar de sus figuras clave y el desvanecimiento de la estrella rival. Dzanan Musa y Mario Hezonja elevaron su nivel, apoyados por un Edy Tavares que, tras un inicio discreto, se volvió determinante bajo el tablero. Fue un cambio de guion radical; mientras los blancos ajustaban su defensa física, la Penya parecía quedarse sin energía y sin ideas. El mismo Kyle Guy, que había mostrado un nivel digno de la NBA con triples y penetraciones de alta factura, fue completamente anulado en el desenlace, lanzando apenas tres tiros libres en la segunda mitad.

El colapso del Joventut fue total en el último cuarto, periodo en el que fallaron reiteradamente desde el perímetro, registrando un nefasto 0 de 11 en triples. Gabriel Deck fue fundamental iniciando la reacción, pero el parcial de 16-2 liderado por Hezonja y Musa terminó por sentenciar el encuentro. La frustración en el bando visitante fue evidente, con su entrenador Carles Durán calificando el desempeño del último periodo con dureza, reconociendo que el equipo no estuvo a la altura de las circunstancias en el cierre del compromiso.

Talento español rumbo a la NCAA: Lucas Langarita ficha por Utah

Mientras la competición doméstica sigue su curso, el baloncesto español continúa exportando talento joven hacia los Estados Unidos. En una noticia que ha sido recibida como un regalo navideño anticipado por el programa de baloncesto masculino de Utah, se confirmó la incorporación del guardia español Lucas Langarita para la temporada 2025-26. El joven prospecto de 1,95 metros, que está próximo a cumplir 21 años, dejará el Casademont Zaragoza para unirse inmediatamente a los “Runnin’ Utes”.

Langarita llega con credenciales sólidas tras haber sido uno de los máximos anotadores en el Eurobasket FIBA Sub-20 del último verano, donde promedió 17,1 puntos, además de aportar en rebotes y asistencias. Su capacidad para anotar desde diferentes zonas de la cancha, incluyendo un efectivo tiro de tres puntos, lo convierte en una adición valiosa para el equipo universitario. La conexión para este fichaje tiene un nombre propio: Martin Schiller, actual asistente en Utah, quien ya dirigió a Langarita durante la temporada 2022-23 cuando el joven alternaba entre el equipo juvenil y la plantilla profesional del Zaragoza en la Liga ACB. Con experiencia en la máxima categoría española desde los 15 años, Langarita buscará ahora dejar su huella en el exigente baloncesto universitario norteamericano.