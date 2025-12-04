Goleada contundente del Barcelona y guiños electorales hacia Erling Haaland

El Camp Nou fue escenario de una verdadera exhibición de fútbol donde el FC Barcelona pasó por encima al Athletic Club con un categórico 4-0, confirmando el buen momento de la escuadra en LaLiga Santander. No obstante, la euforia en la cancha se mezcla con los movimientos en los despachos, donde la carrera presidencial para el 2026 ya calienta motores con promesas que ilusionan a la hinchada, incluyendo el nombre de una superestrella mundial.

Un arranque demoledor en el Camp Nou

Desde el pitazo inicial, el cuadro culé salió decidido a liquidar el pleito y apenas les tomó 22 minutos sentenciar el cotejo. Ousmane Dembélé abrió la cuenta a los 12 minutos, desatando la locura en las gradas. La defensa del Athletic no encontraba respuesta ante el vendaval azulgrana y, solo seis minutos después, Sergi Roberto amplió la ventaja tras una jugada colectiva. La cereza del pastel en este primer tiempo arrollador la puso Robert Lewandowski, quien fiel a su costumbre de goleador implacable, decretó el 3-0 a los 22 minutos, dejando el partido prácticamente resuelto antes del descanso.

Control total y la preocupación por Sergi Roberto

El complemento fue un trámite para los locales, que manejaron los tiempos a su antojo. Ferran Torres, quien ingresó para darle aire al ataque, selló la goleada a los 73 minutos con un remate certero de derecha tras una asistencia de Dembélé, quien estuvo intratable toda la jornada. Sin embargo, no todo fue celebración. Sergi Roberto tuvo que retirarse lesionado cerca del final, dejando al equipo con diez hombres dado que ya se habían agotado las ventanas de cambios. El juego fuerte también se hizo presente, con cartulinas amarillas para Busquets y Eric García por el lado local, y para Mikel Vesga en la visita, en un duelo que tuvo sus roces.

La carrera presidencial y la carta de Víctor Font

Mientras la pelota rueda, el panorama político del club empieza a agitarse. Víctor Font, principal opositor de Joan Laporta, ha lanzado su campaña “El Barça que queremos” con miras a los comicios de marzo o abril de 2026. En un evento realizado en la Fira de Barcelona, Font se mostró acompañado de la leyenda Xavi Hernández, un gesto que la prensa española ha calificado como un punto de inflexión, considerando que fue Laporta quien le dio el buzo de técnico a Xavi en 2021.

¿El “Androide” en la mira?

Lo que realmente ha remecido el ambiente son las declaraciones de Font en el programa “Onze” de Esport3. Al hablar de una “propuesta emocionante” para los socios, el periodista Cares Fité le soltó la interrogante sobre si se refería al fichaje de Erling Haaland. Lejos de desmentirlo o esquivar el bulto, Font respondió con un sugerente “Por ejemplo”. Esta frase ha encendido la imaginación de los fanáticos, quienes ven en el noruego al heredero ideal de Lewandowski.

Aunque el polaco sigue vigente y anotando, como lo demostró ante el Athletic, su contrato y edad sugieren que su etapa en Cataluña podría terminar el próximo verano. Haaland, quien lleva una temporada bestial con 32 goles entre club y selección, es visto como el único capaz de rivalizar con Kylian Mbappé. Si bien la situación económica del Barça sigue siendo delicada y hace que la operación parezca hoy una utopía, en el fútbol y en las elecciones, la ilusión es lo último que se pierde.