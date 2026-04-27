Pronósticos para los octavos de final del Mutua Madrid Open

El WTA Mutua Madrid Open entra en su fase de octavos de final y el panorama no podría ser más interesante. Tenemos una cartelera que mezcla perfectamente a las nuevas promesas del tenis con las jugadoras ya consolidadas, mostrando además contrastes de estilos bastante marcados. Hay puestos importantes en los cuartos de final en juego. Seguramente veremos momentos de mucha tensión y partidos que se van a definir por un par de puntos clave.

Mirra Andreeva viene con una confianza tremenda sobre el polvo de ladrillo. Hace poco reafirmó su dominio frente a la polaca Magdalena Frech, sumando su segunda victoria en el historial directo tras un partido muy disputado en sets corridos. Ahora, la joven rusa busca mantener este buen ritmo en su próximo desafío de la jornada.

Andreeva frente a la sorpresa del torneo

El choque entre Mirra Andreeva y Anna Bondar promete bastante. Curiosamente, el único enfrentamiento previo entre ambas se lo llevó Bondar justamente en esta misma superficie. Sin embargo, el contexto actual es muy distinto. Andreeva llega con un impresionante récord de 9-1 en arcilla este 2026. Ya levantó el título en Linz y alcanzó las semifinales en Stuttgart hace poco. Viene de demostrar mucha madurez en la tercera ronda contra Galfi, recuperándose rápido y respondiendo cada vez que la húngara intentaba acercarse en el marcador.

Por su parte, Bondar está siendo una de las grandes revelaciones en Madrid. Todavía no ha cedido un solo set en lo que va del torneo. Su victoria en segunda ronda ante Svitolina fue una demostración de calidad pura, mostrándose intratable con su servicio y sin regalar opciones de quiebre. Ojo que Bondar tiene una marca de 9-2 en arcilla este año, así que el partido no va a ser ningún trámite. A pesar de esto, el nivel actual de la rusa parece estar un escalón por encima de lo que Bondar ha enfrentado esta semana. La profundidad de sus golpes desde el fondo de la cancha y su aceleración en los peloteos largos seguramente marcarán la diferencia para darle la victoria a Andreeva en tres sets.

Un duelo de estilos y ritmo

Otro partido que llama la atención es el de Ann Li contra Leylah Fernandez. La estadounidense llega con ventaja anímica, ya que domina el historial directo por 2-0. Su última victoria fue en febrero de este año en Doha, ganando por 6-4 y 6-3. Li se metió a los octavos de final tras el retiro de Iga Swiatek, aunque el mérito del desarrollo del encuentro es todo suyo. Estaba arriba en el set decisivo y supo reponerse anímicamente después de que la polaca igualara las acciones en la segunda manga.

Leylah Fernandez viene de mostrar una fortaleza mental increíble frente a Jovic. En un momento verdaderamente crítico del set definitivo, la canadiense se llevó 12 puntos seguidos para alejarse en el marcador y sentenciar el partido. Es innegable que su saque de zurda siempre complica y sabe moverse en la arcilla, pero la verdad es que su temporada 2026 está siendo un poco irregular. Li tiene un estilo de juego que encaja perfecto para cortarle el ritmo desde la línea de fondo a Fernandez. Considerando los antecedentes entre ambas y la superioridad de la estadounidense al momento de devolver, el pronóstico se inclina hacia una victoria de Li en tres sets.