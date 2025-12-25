Actualidad del ciclismo internacional: El resurgir de Van Aert y los planes para la París-Niza 2026

El panorama del ciclismo profesional nos deja esta semana dos grandes titulares: la confirmación del buen estado de forma de Wout van Aert en el ciclocross y la presentación oficial del recorrido para la prestigiosa carrera París-Niza dentro de dos años. Mientras el belga recupera sensaciones en el barro, los organizadores franceses ya trazan las líneas de las futuras batallas en ruta.

Un regreso prometedor al podio

Vistiendo los emblemáticos colores amarillo y negro del Team Visma | Lease a Bike, Wout van Aert logró subirse nuevamente al podio, cruzando la meta detrás de un inalcanzable Mathieu van der Poel. Sin embargo, su actuación fue determinante para consolidarse como el “mejor del resto” en una competencia que rápidamente estableció niveles de rendimiento muy marcados entre los participantes.

En un comunicado posterior del equipo Visma, el belga se mostró conforme con el paso adelante que ha dado respecto a su desempeño anterior en Amberes. Van Aert explicó que técnicamente manejó la bicicleta mucho mejor y que, tras una partida sólida, logró asentarse en la carrera y elevar su nivel conforme pasaban las vueltas. Según sus propias palabras, la clave estuvo en la gestión del esfuerzo: tras elegir el lado correcto del campo al inicio y superar a varios rivales, encontró a mitad de carrera las piernas necesarias para realizar un despliegue considerable.

Estrategia inteligente y gestión de energías

Con Van der Poel escapado en la punta, Van Aert optó por una estrategia cerebral, enfocándose en asegurar el segundo lugar en vez de rodar por encima de sus límites. Esta decisión deliberada le permitió no chocar contra el muro físico tan fuertemente, guardando energía al no tener que ir al máximo en las últimas tres vueltas. Este manejo medido le permitió distanciarse del grupo perseguidor y encarar la fase final con una confianza creciente.

Aunque la victoria estaba fuera de alcance, el rendimiento fue una señal clara de progreso en su retorno al ciclocross. El corredor también destacó el ambiente vivido en Hofstade, recordando por qué esta disciplina sigue siendo especial para él. A sus 31 años, admitió que saber que no alcanzaría a Mathieu no le impidió disfrutar del aliento de la hinchada en varios tramos del circuito, calificando la experiencia como algo increíble. Ahora, su atención se centra en el Superprestige de Heusden Zolder, un escenario del que guarda gratos recuerdos y donde espera competir pronto.

La París-Niza 2026 arrancará en Yvelines

Mientras la temporada de invierno avanza, el calendario de ruta ya mira hacia el futuro. Se ha confirmado que la 84ª edición de la París-Niza comenzará los días 8 y 9 de marzo de 2026 en el departamento de Yvelines, manteniendo una tradición ya consolidada. Las dos primeras jornadas tendrán lugar en el oeste de la región parisina, comenzando el primer día en la localidad de Achères y partiendo al día siguiente desde Epône.

La etapa inaugural, que saldrá de Achères, cubrirá 171 kilómetros hasta llegar a Carrières-sous-Poissy. El trazado llevará al pelotón hacia el Vexin antes de un final caracterizado por un relieve accidentado. Los espectadores podrán ver pasar la carrera tres veces por el centro de la ciudad, con sprints intermedios y la llegada final donde se entregará la primera camiseta de líder. Un momento clave será el ascenso a la cuesta de l’Hautil en Chanteloup-les-Vignes.

Una alianza estratégica a largo plazo

Para la segunda etapa, la caravana ciclista dejará Epône para recorrer 187 kilómetros rumbo a Montargis, en Loiret. Antes de abandonar la región, el pelotón cruzará varias comunas rurales y forestales como Thoiry, localidad que meses más tarde acogerá la salida de la última etapa del Tour de Francia 2026, reafirmando la importancia de la zona en el calendario internacional.

Esta fidelidad de la “Carrera del Sol” con Yvelines se basa en una asociación extendida hasta 2029 entre las autoridades locales y Amaury Sport Organisation (ASO). El objetivo es doble: vincular la imagen de la región a una de las pruebas más vistas por televisión y poner en valor un territorio que cuenta con una fuerte cultura de la bicicleta, poseyendo hoy una red de ciclovías de mil kilómetros conectada con las principales rutas ciclistas de Europa.