Aleix Espargaró cambia el motor por los pedales y debutará en el Tour de Austria 2025

Evento ciclístico de alto nivel llega a Salzburgo

El Tour de Austria, una de las competencias deportivas más destacadas del país, celebrará su 74ª edición con una parada especial en Salzburgo el próximo 10 de julio, en la localidad de St. Johann/Alpendorf. Para esta etapa, se sortearán 5 paquetes dobles de entradas VIP, ofreciendo a los aficionados la posibilidad de vivir de cerca la intensidad del ciclismo internacional.

La competencia reunirá a 140 ciclistas distribuidos en 20 equipos, que incluyen formaciones de la élite mundial del WorldTour, así como cinco equipos continentales representando a Austria. Más allá de lo deportivo, el Tour de Austria se ha consolidado como una de las rutas turísticas más atractivas del país, mostrando con emoción la diversidad de paisajes, ciudades y comunidades locales a través del ciclismo.

Aleix Espargaró se lanza al ciclismo profesional

Una de las grandes sorpresas de esta edición será la participación del piloto español de MotoGP, Aleix Espargaró, quien cambiará temporalmente los motores por la bicicleta. El catalán, de 35 años, debutará en su primer carrera profesional como ciclista, integrando el equipo WorldTour Lidl-Trek junto al austriaco Patrick Konrad.

“Será un reto muy bonito, pero no tengo expectativas concretas sobre mi debut”, afirmó Espargaró. A pesar de su reciente retiro parcial del motociclismo —su última participación fue en el Gran Premio de España en Jerez a fines de abril—, el piloto no ha dejado de entrenar, participando activamente en campamentos ciclistas para mejorar su rendimiento físico sobre la bicicleta.

Transformación personal a través del ciclismo

“Este año ha sido transformador. Todo lo que he vivido me ha cambiado profundamente”, señaló el español. “He crecido mucho como ciclista y he aprendido una infinidad de cosas. Me siento fuerte y emocionado por competir, quiero medir mis piernas frente a algunos de los mejores ciclistas del mundo”.

La competencia comenzará el 9 de julio en la ciudad de Steyr y culminará cinco días después en Feldkirch, tras recorrer 714 kilómetros y superar más de 13.700 metros de desnivel acumulado. Espargaró también ha confirmado que una semana antes del Tour participará en el Gran Premio de MotoGP en Países Bajos, donde correrá gracias a una invitación especial.

Objetivos claros en su nueva aventura

Sobre su incursión en el ciclismo, Espargaró es claro: “Quiero aprender lo máximo posible, apoyar a mis compañeros de equipo y, sobre todo, disfrutar del sufrimiento que implica este deporte”.

El Tour de Austria 2025 promete emociones tanto para los fanáticos del ciclismo como para aquellos seguidores del motociclismo que verán a uno de sus ídolos enfrentarse a una disciplina completamente distinta, pero igual de exigente.