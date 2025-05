Goleada histórica: México Femenino aplasta 6-1 a Argentina en amistoso internacional

La Selección Peruana Femenina no fue la protagonista esta vez, pero todas las miradas latinoamericanas se dirigieron al Estadio Tepa Gómez de Tepatitlán, Jalisco, donde la Selección Mexicana Femenina de Fútbol ofreció una contundente exhibición frente al combinado de Argentina. El duelo amistoso, celebrado a las 16:00 horas, terminó con una victoria aplastante de 6-1 a favor del cuadro local.

Este partido formó parte de la etapa preparatoria del conjunto tricolor con miras a las eliminatorias para la Copa Mundial Femenina Australia-Nueva Zelanda 2023. En dicha fase, México compartirá grupo con Puerto Rico, Surinam, Anguila y Antigua y Barbuda. La serie de encuentros comenzará en febrero de 2022.

Desde el arranque, las mexicanas mostraron una actitud ofensiva y determinación por dominar el campo. Apenas a los ocho minutos, María Sánchez protagonizó el primer intento serio al arco rival, aunque la portera argentina logró controlar el balón sin problemas.

No obstante, la sorpresa llegó temprano. A los 11 minutos, Florencia Bonsegundo adelantó a la albiceleste con un gol que encendió las alarmas en el banquillo mexicano. Pero lejos de caer en nerviosismo, las dirigidas por Mónica Vergara intensificaron sus ataques, generando varias aproximaciones peligrosas.

La recompensa llegó en el minuto 38, cuando el árbitro señaló un penal a favor de México. Stephany Mayor fue la encargada de ejecutar la falta desde los once pasos y no falló: al minuto 41, el marcador se igualaba 1-1.

El impulso del empate se tradujo en una reacción inmediata. Tan solo un minuto después, Mayor volvió a aparecer para convertir el segundo tanto, esta vez con una jugada rápida que dejó sin opciones a la defensa argentina. Así, el primer tiempo concluyó con un prometedor 2-1 para México.

Pero lo mejor estaba por venir. En la segunda parte, las mexicanas no bajaron el ritmo y consolidaron su superioridad con un dominio absoluto del juego. Aunque los goles restantes no se detallan en el fragmento original, se sabe que el marcador final fue de 6-1, un resultado que refleja no solo la calidad individual de jugadoras como Mayor, sino también la fortaleza colectiva del equipo.

Este triunfo no solo eleva la moral del plantel de cara al proceso clasificatorio, sino que también envía un claro mensaje al resto del continente: México Femenino está preparado para competir al más alto nivel.