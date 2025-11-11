Autoridades de Hong Kong prometen apoyo al balonmano

Tras un histórico cuarto puesto en los Juegos Nacionales, la ministra Law declaró a Commercial Radio este martes por la mañana que el gobierno hará todo lo que esté en su poder para apoyar a la selección de balonmano, particularmente en lo que respecta a los lugares de entrenamiento. “Será complicado, pero haremos nuestro mejor esfuerzo”, afirmó Law. El día anterior, la ministra había elogiado el logro del equipo en una publicación de Facebook, calificándolo como “el mejor cuarto puesto de la historia”. “Aunque por poco no alcanzaron una medalla, el equipo estuvo a la altura del desafío contra oponentes más fuertes y luchó hasta el final”, dijo la ministra. “No podemos permitir que nuestro entusiasmo disminuya. Más bien, ¡debemos prestar atención a sus necesidades y buscar formas viables de apoyarlos!”.

El desafío de la infraestructura

El meollo del asunto es la falta de instalaciones adecuadas. La Asociación de Balonmano de Hong Kong, China, la cual desembolsó una recompensa en efectivo de 300,000 dólares de Hong Kong al equipo antes del partido del lunes, instó al gobierno a designar canchas cubiertas de balonmano como campos de entrenamiento dedicados. El presidente de la asociación, Ho Chung-ho, hizo un llamado para obtener más sedes exclusivas, señalando que actualmente solo existen ocho canchas cubiertas de balonmano en toda la ciudad. “Comprendemos perfectamente que encontrar locales adecuados en Hong Kong es un desafío, por eso simplemente esperamos que se nos asignen uno o dos recintos cubiertos más para que sirvan como nuestros campos de entrenamiento”, declaró Ho a los periodistas después del partido. El entrenador Hui Man-pong añadió que tener que entrenar en canchas de concreto no es lo ideal, ya que ejecutar movimientos más agresivos en esa superficie puede causar lesiones.

El sacrificio de los atletas

Según Ho, los atletas lograron su lugar entre los cuatro mejores gracias a la destreza técnica, enfrentando a jugadores de China continental con ventajas evidentes en altura, velocidad y potencia. La dedicación del equipo de Hong Kong, de hecho, atrajo la atención en el período previo a los Juegos Nacionales después de que entrevistas revelaran que 15 de los 16 jugadores tuvieron que tomar licencias sin goce de haber en sus trabajos para poder entrenar para las competencias. En los Juegos Nacionales de 2025, el equipo de Jiangsu ganó el oro, mientras que Anhui se llevó la plata. Hablando con los reporteros el lunes por la noche, el capitán del equipo, Freddie Tse, hizo un llamado más amplio: “Después de los Juegos Nacionales, espero que los aficionados apoyen también a otros atletas de Hong Kong en otros deportes, especialmente porque ser un atleta amateur no es fácil”.

El panorama profesional en Europa

Mientras equipos como el de Hong Kong luchan por consolidar su infraestructura, la escena profesional en Europa continúa su marcha. La EHF European League 2025/2026, uno de los torneos de clubes más importantes del continente, se prepara para su tercera ronda con una agenda completa que refleja la intensidad de la competencia de alto nivel.

