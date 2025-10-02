Cristiano Ronaldo supera a Maradona y podría reencontrarse con el Manchester United en un amistoso millonario

La rivalidad entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, los dos astros que han dominado el fútbol mundial en el siglo XXI, parece no tener fin. Aunque ahora compiten en ligas distintas —uno en Estados Unidos y otro en Arabia Saudita—, ambos continúan quebrando récords. Recientemente, el delantero portugués ha vuelto a ser noticia, no solo por su increíble racha goleadora, sino por superar una marca histórica de Diego Armando Maradona y, de paso, acercarse a un registro de Messi.

El récord de CR7 que opaca a Maradona

Aunque muchos pensaron que su llegada a Arabia Saudita era el paso previo al retiro, Cristiano Ronaldo, a sus 38 años, sigue demostrando una vigencia impresionante. El torneo árabe se ha convertido en el escenario perfecto para que el portugués continúe aumentando sus cifras en su camino hacia los 1,000 goles como profesional.

En la reciente goleada por 8-0 de su equipo, el Al-Nassr, sobre el Abha, Cristiano anotó un triplete, consolidándose como el máximo artillero de la Saudi Pro League con 29 tantos. Sin embargo, lo más destacado fue que dos de esos goles fueron de tiro libre. Con estos dos tantos, CR7 alcanzó la cifra de 62 goles por esta vía, superando los 61 que consiguió Diego Maradona en toda su carrera.

El desglose de sus goles de falta directa es impresionante: 32 con el Real Madrid, 14 con el Manchester United, 11 con la selección de Portugal, 4 con su actual club Al-Nassr y 1 con la Juventus. Ahora, la mira está puesta en Lionel Messi, quien actualmente registra 65 goles de tiro libre, apenas tres más que el portugués.

Un posible reencuentro con el Manchester United

Mientras Ronaldo sigue batiendo récords en Medio Oriente, uno de sus exequipos, el Manchester United, atraviesa una realidad muy distinta y podría buscarlo para un reencuentro. El club inglés enfrenta serios problemas financieros tras no clasificar a competiciones europeas, lo que ha generado un déficit de aproximadamente 100 millones de libras.

El copropietario del club, Sir Jim Ratcliffe, está buscando activamente nuevas formas de generar ingresos para estabilizar las finanzas. Aunque se ha descartado la idea de producir un documental “detrás de cámaras”, que podría haber generado millones, la directiva está explorando otras alternativas.

La estrategia principal consiste en organizar partidos amistosos de alto perfil durante los vacíos en el calendario, aprovechando las pausas para realizar giras y campamentos de entrenamiento en climas más cálidos.

La crisis financiera impulsa un amistoso de lujo

Según informes del diario británico The Sun, el Manchester United ya ha iniciado conversaciones preliminares para organizar un partido amistoso contra el Al-Nassr durante la temporada 2025-26. La principal atracción de este encuentro sería, sin duda, la presencia de Cristiano Ronaldo, lo que garantizaría un enorme interés mediático y comercial a nivel global.

Este partido no solo serviría como una fuente de ingresos, sino que también formaría parte de un plan para que el plantel realice entrenamientos en climas cálidos y para fortalecer la cohesión del equipo, que ha mostrado un rendimiento irregular. Otros clubes de primer nivel sin compromisos europeos, como el AC Milan, RB Leipzig y Lazio, también han sido considerados como posibles rivales.

La visión de la nueva directiva

Sir Jim Ratcliffe ha reconocido públicamente los desafíos que enfrenta el club. “No esperaba que esto fuera fácil. Estamos en un proceso de cambio”, comentó a la BBC. “Hemos implementado un nuevo equipo directivo, estamos abordando los problemas financieros del club y luego nos enfocaremos en la plantilla y el reclutamiento. Estamos en el camino que habíamos previsto”.

El posible amistoso contra el Al-Nassr encaja perfectamente en esta estrategia, ya que un reencuentro entre Cristiano Ronaldo y los ‘Red Devils’ no solo aliviaría la presión financiera, sino que también sería un evento de gran impacto para los hinchas, que guardan un grato recuerdo del portugués, especialmente de su primera etapa bajo el mando del legendario Sir Alex Ferguson. Ahora, todo depende de encontrar una fecha adecuada en los calendarios de ambos clubes.