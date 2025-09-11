‘Dibu’ Martínez Viste a Argentina de Héroe y la Pone en Semifinales de la Copa América

La selección argentina aseguró su pase a las semifinales de la Copa América tras una dramática definición por penales contra un aguerrido Ecuador. Emiliano ‘Dibu’ Martínez se consagró una vez más como la figura indiscutible, atajando dos penales clave que desataron la euforia de la hinchada albiceleste. Sin embargo, la celebración no oculta un partido lleno de dudas para el vigente campeón del mundo, que ahora piensa en su próximo rival mientras en el horizonte ya se perfila el Mundial de 2026.

Una Noche de Agonía con un Salvador en el Arco

Cuando la noche en Houston parecía teñirse de tragedia para Argentina, emergió la figura gigante de Emiliano Martínez. El equipo de Scaloni, desconocido y superado en varios tramos del partido, se vio al borde del abismo. Incluso Lionel Messi demostró su lado humano al estrellar su penal en el travesaño durante la tanda. Pero cuando la presión era máxima, el ‘Dibu’ asumió el protagonismo.

Con una confianza imponente, se hizo enorme para detener el disparo de Alan Minda y repitió la hazaña ante el remate de Mena, otorgándole a su equipo una ventaja psicológica decisiva. Nicolás Otamendi, otro histórico, convirtió su penal con sabor a revancha personal, sellando una clasificación que mantiene vivo el sueño de Ángel Di María de jugar dos partidos más con su selección y la ilusión de Argentina de lograr el bicampeonato continental.

Un Desempeño Colectivo que Genera Dudas

Más allá de la alegría final, el análisis del partido deja un balance preocupante para la ‘Scaloneta’. Desde el inicio, Argentina se mostró como un equipo largo, impreciso y superado por la dinámica de Ecuador, que justificó las palabras de su técnico Sánchez Bas, quien había advertido que la albiceleste “no es un equipo invencible”. Durante los primeros veinte minutos, solo las intervenciones de ‘Dibu’ Martínez evitaron que el campeón del mundo se viera abajo en el marcador.

Aunque con el tiempo Argentina logró asentarse y tener más el balón, su juego asociado característico nunca apareció. Las imprecisiones fueron una constante, y a pesar de que Enzo Fernández tuvo varias oportunidades, no estuvo fino en la definición. La solución llegó a través de una pelota parada: un centro magistral de Messi fue conectado por Lisandro Martínez para abrir el marcador. En el segundo tiempo, la tónica no cambió. Ecuador no solo le quitó el control del balón a Argentina, sino que incluso falló un penal en los pies de Enner Valencia, que estrelló su remate en el poste. Cuando el 1-0 parecía definitivo, un cabezazo de Kevin Rodríguez en los minutos finales silenció al estadio y mandó el partido a una definición agónica que terminó por sonreírle al campeón.

El Panorama Mundialista: La Cita de 2026

Esta sufrida clasificación mantiene a Argentina en la lucha continental, pero el objetivo final sigue siendo la Copa del Mundo de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. Para este torneo, que contará con un formato expandido de 48 equipos, la albiceleste ya tiene su cupo asegurado junto a otras potencias sudamericanas.

El sorteo del Mundial se llevará a cabo el próximo 5 de diciembre en Washington. El evento contará con la presencia del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el expresidente estadounidense, Donald Trump, en el John F. Kennedy Center. La CONMEBOL contará con un mínimo de seis plazas directas, mientras que la UEFA tendrá 16, AFC ocho y CAF nueve, entre otras confederaciones.

Equipos ya Clasificados y lo que Viene

A la fecha, la lista de selecciones que ya tienen su boleto para la máxima cita del fútbol es extensa, reflejando el nuevo formato del torneo.

Anfitriones: Estados Unidos, Canadá, México.

Sudamérica (CONMEBOL): Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Colombia, Paraguay.

Asia (AFC): Australia, Irán, Japón, Jordania, Corea del Sur, Uzbekistán.

África (CAF): Marruecos, Túnez.

Oceanía (OFC): Nueva Zelanda.

El torneo se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026. El partido inaugural se celebrará en la Ciudad de México y la gran final tendrá como escenario el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey. Mientras tanto, Argentina deberá enfocarse en su próximo desafío en la Copa América, donde se medirá ante el ganador de la llave entre Venezuela y Canadá, con la esperanza de seguir agigantando su leyenda.