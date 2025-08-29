Equipo de EE. UU. para la Ryder Cup 2025: DeChambeau se gana un lugar y Bradley revela sus selecciones

El equipo de Estados Unidos para la Ryder Cup 2025 ha sido definido, luego de que el capitán Keegan Bradley anunciara sus seis selecciones finales para completar la lista de 12 jugadores que se enfrentará al Equipo de Europa en el esperado evento de golf que tendrá lugar en Bethpage Black, Nueva York, en tan solo un mes.

Los clasificados y las elecciones del capitán

El equipo estadounidense estará liderado por el número 1 del mundo, Scottie Scheffler, junto al debutante J.J. Spaun. A ellos se suman los jugadores que aseguraron su clasificación automática gracias a su desempeño en los torneos más importantes y su posición en el ranking: Xander Schauffele, Russell Henley, Harris English y Bryson DeChambeau.

Para completar la escuadra, el capitán Keegan Bradley, quien ha decidido no jugar para enfocarse exclusivamente en su rol de capitán, ha seleccionado a Justin Thomas, Collin Morikawa, Ben Griffin, Cameron Young, Patrick Cantlay y Sam Burns. El objetivo final es claro: recuperar el trofeo de la Ryder Cup.

El esfuerzo extraordinario de DeChambeau

Uno de los nombres que más ha resonado es el de Bryson DeChambeau. Durante la conferencia de prensa, el capitán Keegan Bradley no ocultó su admiración por la manera en que DeChambeau aseguró su puesto, destacando el compromiso del golfista.

“Hay mucho que decir sobre Bryson. Una de las cosas más increíbles es que clasificó a este equipo con solo ocho torneos disputados, lo cual es algo sin precedentes. Pero lo que más me impresiona de él es el esfuerzo que ha hecho para ser parte de este grupo. Ha tenido que viajar, hacer un esfuerzo adicional para reunirse con nosotros donde estuviéramos, y ha ido más allá de lo que jamás le pediríamos a un jugador. Eso es lo que más me enorgullece. Se puede hablar sin parar de lo increíble que es como golfista, pero lo que ha hecho por este equipo, poniendo ese extra, es increíble de ver”, comentó Bradley.

El impacto de un jugador clave

Resulta particularmente notable que el golfista de 31 años se haya ganado un lugar gracias a sus excelentes actuaciones en los Majors, considerando que los torneos de LIV Golf, donde participa actualmente, no otorgan puntos para la clasificación. Su traspaso a esta gira generó controversia en su momento, pero con su nivel de juego y su dedicación, DeChambeau parece estar cambiando poco a poco su imagen ante los aficionados. Con su vasta experiencia a pesar de su relativa juventud, se espera que sea una pieza fundamental para que el equipo estadounidense consiga la victoria y, de paso, reduzca el descontento del público que criticó su decisión.

Las grandes ausencias del equipo

Como en toda selección, la elección de los 12 jugadores también dejó fuera a nombres importantes que tuvieron una destacada temporada.

Maverick McNealy: A pesar de un año estelar en 2025, donde superó 20 cortes en 24 eventos y obtuvo excelentes resultados, como un segundo lugar en The Genesis Invitational, no fue suficiente para recibir una invitación del capitán. Terminó entre los 10 primeros en la clasificación por puntos, siendo el jugador con mejor ranking en no ser convocado.

Brian Harman: Miembro del equipo en la Ryder Cup de 2023 con un récord de 2-2-0, Harman no fue seleccionado para regresar este año. Durante la temporada, logró 10 resultados entre los 25 mejores, incluyendo una victoria en el Valero Texas Open.

Andrew Novak: Se ubicó en el puesto 13 de la clasificación de la Ryder Cup, por delante de tres jugadores que sí fueron seleccionados. Su temporada incluyó cinco resultados en el top 10 y un título en el Zurich Classic de Nueva Orleans.

Rickie Fowler: Un veterano con cinco participaciones en la Ryder Cup, Fowler tuvo un papel limitado en la edición de 2023 y este año finalizó en el puesto 30 de la clasificación. Aunque cerró la temporada con buenos resultados, no bastó para ser elegido.

Jordan Spieth: Con una amplia trayectoria en cinco equipos de Ryder Cup, el rendimiento reciente de Spieth en 2025 fue decepcionante, lo que probablemente influyó en la decisión de no incluirlo en el equipo para esta edición.