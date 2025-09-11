Fin de Semana Clave para el Triatlón Mundial en Europa

El triatlón de élite centra su atención en Europa este fin de semana con dos eventos de máxima exigencia que pondrán a prueba a los mejores atletas del planeta. Por un lado, la penúltima fecha de la Serie del Campeonato Mundial de Triatlón (WTCS) aterriza en el implacable circuito de Karlovy Vary, en la República Checa. Simultáneamente, en Niza, Francia, se define al nuevo monarca en el Campeonato Mundial de IRONMAN, con un trío noruego que busca hacer historia.

Karlovy Vary: Un Desafío Implacable en el Corazón de Chequia

Este domingo 14 de septiembre, la Serie Mundial de Triatlón cambia las soleadas costas de la Riviera Francesa por los adoquines y las extenuantes subidas de Karlovy Vary. La ciudad checa, conocida por sus balnearios y su ambiente relajado, ofrece una cara completamente distinta a los atletas: uno de los recorridos más castigadores del calendario. Su circuito de ciclismo, famoso por sus pendientes empinadas y su pavimento irregular, no da tregua y exige el máximo de cada competidor.

Para los triatletas, esta sexta parada del circuito WTCS será menos sobre aguas termales y más sobre coraje y estrategia. Con los Campeonatos Finales en Wollongong en el horizonte, cada punto es crucial. En la línea de partida se darán cita medallistas olímpicos, campeones del mundo y nuevas estrellas que buscan consolidarse en la élite.

La Batalla Masculina: Hauser Contra Wilde y un Pelotón de Lujo

La competencia masculina presenta un cartel de primer nivel. Aunque el campeón olímpico Alex Yee no estará presente, prácticamente todas las figuras de la temporada 2025 han confirmado su participación. El australiano Matt Hauser, actual número uno del mundo, llega como el hombre a vencer tras una temporada casi perfecta. Aunque ya ha alcanzado el máximo de puntos posibles para el ranking, Karlovy Vary representa para él una oportunidad ideal para afinar su rendimiento en distancia olímpica antes de la gran final en su país.

Quien buscará arrebatarle el protagonismo es el neozelandés Hayden Wilde, medalla de plata en París 2024. Wilde llega en un momento de forma espectacular, recuperado de un grave accidente a principios de año y acumulando victorias tanto en la WTCS como en el tour T100. Su potencia en la bicicleta se adapta perfectamente a este terreno, lo que lo convierte en una amenaza directa. Junto a ellos, el brasileño Miguel Hidalgo, único hombre que ha podido derrotar a Hauser esta temporada, y su compatriota Manoel Messias, conforman una dupla de cuidado. La lista de contendientes se completa con los excampeones mundiales franceses Dorian Coninx y Léo Bergère, y un sólido equipo estadounidense que ya sabe lo que es ganar en esta ciudad.

Niza se Prepara para el IRONMAN y el Sueño Noruego

Mientras tanto, en Niza, la atención está puesta en el Campeonato Mundial de IRONMAN, donde Kristian Blummenfelt aspira a un segundo título mundial y a un logro aún mayor: copar el podio junto a sus compañeros de entrenamiento, Gustav Iden y Casper Stornes. El trío noruego, que ya sorprendió al mundo con un histórico 1-2-3 en la Serie Mundial de Triatlón de Bermuda en 2018, cree que puede repetir la hazaña en la prueba de resistencia más prestigiosa del mundo.

Blummenfelt llega como uno de los grandes favoritos, respaldado por tres victorias en el IRONMAN Pro Series esta temporada. El campeón olímpico en Tokio 2020 sabe que un podio completamente noruego sería un sueño hecho realidad.

Preparación Meticulosa y Ambición Desmedida

El camino hacia Niza ha sido intenso. Los tres atletas completaron una concentración de cinco semanas en altitud y han dedicado tiempo a familiarizarse con el exigente recorrido de los Alpes Marítimos. El buen estado de forma de sus compañeros es un aliciente para Blummenfelt. “Ver a Gustav y Casper tan fuertes en Frankfurt fue muy prometedor, y es aún mejor saber que ambos están incluso más en forma ahora”, comentó Blummenfelt recientemente. La clave, según él, ha sido volver a entrenar juntos como grupo, lo que ha fortalecido la dinámica y la confianza de todos.

“Lograr un podio completo sería extremadamente genial. Hacerlo en un Campeonato Mundial de IRONMAN… todos saben que tenemos el potencial, pero que suceda es increíblemente difícil. Sería un sueño hecho realidad”, confesó.

Blummenfelt: Enfocado en la Triple Corona

A pesar de su favoritismo, Blummenfelt se mantiene con los pies en la tierra. Sabe que las victorias previas no garantizan nada en el día de la carrera. El año pasado, llegó a Kona como favorito tras ganar en Frankfurt, pero fue el alemán Patrick Lange quien se llevó el título mundial.

Por ello, el noruego está completamente enfocado en su triple objetivo: ganar el Campeonato Mundial de IRONMAN en Niza, luego el de 70.3 en Marbella y, con ello, asegurar también el título del Pro Series. La primera parte de este ambicioso plan se decide este fin de semana en la Costa Azul.